Vali Ünlüer, beraberinde Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, İl Emniyet Müdürü Nurettin Gökduman, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Müslüm Ferdi Bozkurt ile ilk ziyaretini Şehit Hakan Duyğal Huzurevi'ne gerçekleştirdi.

Daha sonra Necip Fazıl Şehir Hastanesine geçen Ünlüer ve beraberindekiler, hasta yakınlarıyla da bir süre sohbet ederek yeni yıllarını kutladı.

Daha sonra Onikişubat ve Dulkadiroğlu İlçe Jandarma komutanlıklarını ziyaret ederek, askerlerle bir araya gelen Ünlüer, ardından Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına geldi.

Burada Daire Başkanı Onur Erdi tarafından karşılanan Ünlüer ve beraberindekiler, personelden çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

İtfaiye erlerinin yeni yılını kutlayan Ünlüer ve beraberindekiler, daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni ziyaret etti.

Vali Ünlüer ve Başkan Görgel, son olarak Gaziantep-Kahramanmaraş kara yolundaki uygulama noktasını ziyaret ederek, İl Emniyet Müdürü Gökduman'dan bilgi aldı, polis ekiplerine yeni yılda mutluluk dileğinde bulundu.

Yeni yılın tüm insanlığa hayırlı olmasını dileyen Vali Ünlüer, acısıyla tatlısıyla önemli bir yılı geride bıraktıklarını belirtti.