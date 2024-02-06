Kahramanmaraş'ta asrın felaketinin yıl dönümü dolayısıyla Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci’nin katılımları ile Kamu-Sen Hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Vahit Demiröz, Ülkü Ocakları İl Başkanı Dursun Nar, Türk Sağlık-Sen Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Özer ve ilgililer katıldı.

Açılışın ardından ise Turizm Otelcilik Meslek Lisesinde Teşkilat buluşması düzenlendi.

Konuyla ilgili Aksu Haber’e konuşan Türkiye Kamu-Sen ve Türk Sağlık-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci şunları kaydetti

