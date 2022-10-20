Düzenlenen Bu Etkinlikler Kapsamında Kent Merkezinde Nüfusun Yoğun Olduğu Okul Müdürleri Kan Bağışı Konusunda Farkındalık Oluşturabilmek Amacıyla Kızılay Personelleri Tarafından Bilgilendirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda Gerçekleştirilen Bilgilendirme Toplantısının Açılış Konuşmasını İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman Yaptı.

Ardından Kızılay Personelleri Tarafından Türk Kızılay’ının Neler Yaptığı Konusunda Okul Müdürlerine Bilgiler Verilerek Bu Konuda Destekleri İstenildi.

Ayrıca Türk Kızılay’ı Kahramanmaraş Şubesi Tarafından Kan Bağışı Yaparak Bronz Madalya Almaya Hak Kazanan İl Milli Eğitim Müdürlüğü Personelleri Mesut Kucur Ve Ümit Yamaç’a Madalyaları Takdim Edildi.

Toplantı Sonunda Bir Açıklama Yapan İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf Kahraman Verimli Bir Toplantı Geçirdiklerini İfade Ederek Madalya Alan Personelleri Tebrik Etti.