Her çarşamba Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya dizisi izleyicilerden büyük ilgi görüyor. Heyecan ve aksiyon sahneleriyle dikkat çeken dizinin 20. bölümü de olaylarla dolu geçti.

Dizide Dinçer, Eşref’in tuzağına düşerek çaresizce bir sonraki hamlesini hesaplamaya çalışıyor. Ancak Eşref’in gizli hayranıyla yüzleşmesine az bir zaman kala, hangarda meydana gelen büyük bir patlama herkesin planlarını alt üst ediyor.

Kadir, operasyonunu yönetmek için yeni bir mekan arayışına girerken, Eşref artık durdurulması gereken kişi olduğuna karar veriyor. Eşref, Kadir’in itibarını sarsacak büyük bir hamle yaparken, piyasayı yasadışı maddelerden temizlemek için verdiği mücadelede yeni düşmanlarla karşı karşıya kalıyor.

Bu sırada klibiyle konuşulan Nisan, Dinçer’e karşı içinde beliren şüphelerin peşine düşüyor. Dinçer’in merdivenden düşmesi, Eşref için yeni bir tehdit oluştururken, Nisan Eşref’i korumak için elinden geleni yapıyor.

Eşref, peşindeki kişiyi ortaya çıkarmak için her yolu denemeyi göze alıyor. Kadir ise yasadışı operasyonunu büyütmek adına riskli adımlar atıyor. Eşref, Çiğdem’le yüzleşirken Nisan’a kavuştuğunu düşündüğü anda, karşısına beklenmedik engeller çıkıyor.

