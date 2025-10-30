Her çarşamba Kanal D ekranlarında yayınlanan Eşref Rüya dizisi izleyicilerden büyük ilgi görüyor. Heyecan ve aksiyon sahneleriyle dikkat çeken dizinin 20. bölümü de olaylarla dolu geçti.

Dizide Dinçer, Eşref’in tuzağına düşerek çaresizce bir sonraki hamlesini hesaplamaya çalışıyor. Ancak Eşref’in gizli hayranıyla yüzleşmesine az bir zaman kala, hangarda meydana gelen büyük bir patlama herkesin planlarını alt üst ediyor.

Ceza onandı| Ozan Güven hapse mi giriyor?
Ceza onandı| Ozan Güven hapse mi giriyor?
İçeriği Görüntüle

6900648Cc01E916F970Afa4F

Kadir, operasyonunu yönetmek için yeni bir mekan arayışına girerken, Eşref artık durdurulması gereken kişi olduğuna karar veriyor. Eşref, Kadir’in itibarını sarsacak büyük bir hamle yaparken, piyasayı yasadışı maddelerden temizlemek için verdiği mücadelede yeni düşmanlarla karşı karşıya kalıyor.

Esref Ruya 20 Bolumde Patlama Her Seyi Degistiriyor 6

Bu sırada klibiyle konuşulan Nisan, Dinçer’e karşı içinde beliren şüphelerin peşine düşüyor. Dinçer’in merdivenden düşmesi, Eşref için yeni bir tehdit oluştururken, Nisan Eşref’i korumak için elinden geleni yapıyor.

0X0 Esref Ruya 20 Bolum Izle Esref Ruya Yeni Bolum Tek Parca Hd Izleme Linki 1761719884936

Eşref, peşindeki kişiyi ortaya çıkarmak için her yolu denemeyi göze alıyor. Kadir ise yasadışı operasyonunu büyütmek adına riskli adımlar atıyor. Eşref, Çiğdem’le yüzleşirken Nisan’a kavuştuğunu düşündüğü anda, karşısına beklenmedik engeller çıkıyor.

Eşref Rüya 20. bölümü full HD tek parça izlemek için [linke tıklayın]