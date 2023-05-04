Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesindeki Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL) İlkokulunda öğrencilere, kantinden istedikleri ürünler ücretsiz veriliyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerin ardından eğitim öğretime ara verilen ilkokulun 24 Nisan'da yeniden açılmasıyla, öğrenciler ihtiyaçlarını kantinden karşılamaya başladı.

Okul idaresi, Kızılay ve Kiler Vakfının destekleriyle kantindeki ürünlerin öğrencilere ücretsiz verilmesini sağladı.

Elbistan Kaymakam Vekili Murat Yıldız ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Fatih Çetin'in katılımıyla açılışı yapılan kantinde, ürünler öğrencilere ücretsiz veriliyor.

Okulun Müdürü Faik Türk, açılış töreninde, öğrencilerine daha önce verdikleri bir sözü yerine getirdiklerini söyledi.

Türk Kızılayında psikolog olarak görev yapan Melike Taşyüz de ülkenin dört bir yanından bağışçılar tarafından gönderilen oyuncak ve atıştırmalıkları öğrencilere ulaştırdıklarını, öğrencilerin de ödemelerini "teşekkür" ve "kitap okuyarak" gerçekleştirdiklerini belirtti.



