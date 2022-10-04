

Kapalı Çarşı Cephe Yenileme Projesinde emeği geçen herkese teşekkür eden başkan Güngör: “Tarihi kentler birliğimizin başkanlığını yaptığım İstanbul'da toplantısı vardı biz her yıl tarih kentler olarak üyelerimize proje ödülleri veriyoruz hem proje uygulama, süreklilik, teşvik ödülleri veriyoruz Kahramanmaraş büyükşehir belediyemizin de özellikle kapalı çarşımızın cephe iyileştirme projemiz süreklilik ödülüne layık görüldü bunu orada aldık ben emeği geçen bütün çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum şehrimize de hayırlı uğurlu olsun diyorum.” dedi.



