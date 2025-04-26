Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanlar Offroad Spor Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası’nın ilk ayağı, bugün Kapıçam Tabiat Parkı’nda başladı. 17 şehirden gelen 27 araç ve 54 sporcu, zorlu parkurlarda zirve mücadelesi veriyor.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ve Kahramanlar Offroad Spor Kulübü ev sahipliğinde düzenlenen 2025 Türkiye Offroad Şampiyonası’nın ilk ayağı, bugün Kapıçam Tabiat Parkı’nda başladı. Türkiye’nin dört bir yanından, tam 17 şehirden gelen 27 araç ve 54 sporcu, zorlu parkurlarda kıyasıya mücadele veriyor. Nefes kesen yarışlar, hem sporculara hem de izleyicilere unutulmaz anlar yaşatıyor. Doğanın engebeli yapısıyla birleşen zorlu hava ve arazi koşulları, mücadeleyi daha da çetin bir hale getiriyor. Sporcular, Cumartesi ve Pazar günleri boyunca Kapıçam Tabiat Parkı’nın doğal engebeleri arasında teknik kabiliyetlerini, sürüş ustalıklarını ve hızlarını sergileyecek. Parkurun inişli çıkışlı yapısı, derin çukurlar ve keskin virajlar, yarışçıların sınırlarını zorlayan etaplar oluşturuyor. Yarışlar sadece rakiplere karşı değil, doğaya karşı da verilen büyük bir mücadeleye sahne oluyor. Seyirciler, doğayla iç içe geçen bu adrenalin dolu yarışlarda, sporcuların heyecanına ortak oluyor.

Ödül Töreni Pazar Günü NFK Kültür Merkezi’nde

Şampiyonanın finali 27 Nisan Pazar günü saat 18.30’da Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde düzenlenecek ödül töreni ile taçlanacak. Etkinlikte dereceye giren sporcular, kupa ve madalyalarını görkemli bir törenle teslim alacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, tüm sporseverler bu heyecan dolu organizasyona davet edilerek, yarışların ve ödül töreninin coşkusuna ortak olmaya çağrıldı.