Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Mevlâna İdris Kültür Sanat Sezonu kapsamında kültür ve sanat faaliyetlerini toplumun tüm kesimlerine ulaştırmaya devam ederken, çocuklara yönelik etkinliklere de özel bir önem veriyor.

Özellikle çocukların sanatsal ve kültürel gelişimine katkı sunmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, yarıyıl tatilinde minikler için keyifli ve öğretici bir gösteriyi sahneye taşıyor.

TRT Çocuk’un sevilen yapımlarından “Kaptan Pengu ve Arkadaşları”, 18 Ocak Pazar günü çocuklarla buluşacak. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi’nde sahnelenecek gösteri, saat 13.00 ve 15.00 olmak üzere iki seans halinde perdelerini açacak.

Minikler, gösteride Kaptan Pengu ile birlikte Mandalina, Misket ve Pelik’in heyecan dolu macerasına ortak olacak. Renkli sahne performansları, eğlenceli diyaloglar ve interaktif anlatımıyla dikkat çeken gösteri, çocuklara unutulmaz anlar yaşatacak. Eğlencenin yanı sıra eğitici mesajlarıyla da öne çıkan “Kaptan Pengu ve Arkadaşları” gösterisinde; dostluk, arkadaşlık, iyilik, paylaşma, çevre bilinci ve doğayı koruma gibi değerler çocuklara keyifli bir anlatımla aktarılacak.

Gösteri sayesinde minikler hem eğlenecek hem de sosyal ve çevresel farkındalıklarını geliştirme imkânı bulacak. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, yarıyıl tatilini verimli ve eğlenceli geçirmek isteyen tüm çocuklar ve aileleri gösteriye davet edilerek, çocukların kültür sanatla iç içe büyümesinin önemine vurgu yapıldı.