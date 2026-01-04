Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri, yolu kapanan bağ evinde mahsur kalan aileye ulaşarak temel gıda ihtiyaçlarını teslim etti.



Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, zorlu kış şartlarında vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Kazma Bağları / Karasevmez mevkisinde, iş makinelerinin girişine uygun yolu bulunmayan bir bağ evinde mahsur kalan vatandaşların yardım çağrısına itfaiye ekipleri yetişti.



Kar yağışı ve arazi şartları nedeniyle bölgeye iş makineleriyle ulaşım sağlanamayınca, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri devreye girdi. Araç trafiğine kapalı olan ve yaya ulaşımının dahi güçlükle yapıldığı bölgede ekipler, erzak paketlerini omuzlarında taşıyarak aileye ulaştırdı.



Erzak yardımı alan aile, ekiplerin bu özverili çalışması karşısında teşekkürlerini ileterek, "Yolun durumu nedeniyle dışarı çıkamıyorduk. Belediyemize ulaştık ve ekipler kısa sürede erzaklarımızı kapımıza kadar getirdi. Bu zor günde bizi yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve itfaiye ekiplerimize teşekkür ederiz," ifadelerini kullandı.



Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, kış boyunca yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tüm birimleriyle 7/24 teyakkuz halinde olduğunu bir kez daha gösterdi.