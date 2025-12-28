Kahramanmaraş’ın ve bölgenin kayak turizmi merkezi Yedikuyular Kayak Merkezi, yağan karla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Dulkadiroğlu ilçesi Yedikuyular mevkiinde, kent merkezine yaklaşık 15 kilometre mesafede bulunan merkez, hafta sonunu fırsat bilen vatandaşların akınına uğradı.

Kar yağışının ardından bölgeye gelen aileler ve gençler; kar manzarası eşliğinde yürüyüş yaptı, fotoğraf çekti ve çocuklarıyla kartopu oynayarak keyifli vakit geçirdi. Özellikle hafta sonu yoğunluğun arttığı Yedikuyular yolunda zaman zaman araç trafiği oluştu.

Vatandaşlar, karla birlikte Yedikuyular’ın ayrı bir güzelliğe büründüğünü belirterek, kışın bu doğal atmosferini değerlendirmek istediklerini ifade etti.