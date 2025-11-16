Kış mevsiminin gelmesiyle birlikte yurdun doğusunda kar yağışı etkili oldu. Çok sayıda ilde yüksek kesimler beyaza bürünürken Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava durumu haritasını güncelledi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 16–20 Kasım 2025 tarihlerini kapsayan hava tahmin raporuna göre, yurdun doğusunda yağışlı hava etkili olurken, haftanın ilerleyen günlerinde ülke genelinde güneşli ve sakin bir hava hakim olacak.

Sıcaklıklar mevsim normallerine doğru tırmanırken, sabah ve gece ayazı yalnızca İç Anadolu'da kendini hissettirecek.

Doğu ve Güney Doğu'da sisli bir hava görülecek, Batı bölgelerde ise güneş yüzünü göstermeye devam edecek.