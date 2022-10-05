"Kahramanmaraş halkının %60’ından fazlasının kilo problemi bunun başlıca nedenlerinden biride Kahramanmaraş gastronomi açıdan çok zengin bir şehir hanımlarımızda malum elleri lezzetli yaptıkları pastalar, börekler, tatlılar, içli köfteler, lahmacunlar ağırlık olarak yani karbonhidratlı besleniyoruz. Buda kilo problemine neden oluyor bölgesel kiloda tamamen kilo problemine neden oluyor. Dünya Sağlık Örgütüne göre her gün metabolizma yaşı biraz daha düşüyor. İşte burada biz devreye giriyoruz. Tebessüm Kara Güzellik Merkezi olarak merkezimizde 4 farklı bedensel incelme cihazı bulunmaktadır. Kişinin ihtiyaç duyduğu bölgeye uygun cihazlarla uygun işlemler yapıp daha sağlıklı daha fit bir görünüme sahip olmasına neden oluyoruz. Tabi ki bunları yaparken sizlerden yapmanızı istediğimiz birkaç tane husus var. Bunlardan biri bol su tüketimi, oturduğumuz yerden bol su tüketmemiz gerekiyor. Düzenli uyku, sağlıklı beslenme, saat 9’dan sonra elimizden geldiği kadar katı gıdalarla beslenmeyelim bu durum çok etkiliyor metabolizmamızı, yaptığımız bir yarım saatlik açık havadaki yürüyüş hem sizin daha rahat nefes almanızı ve kendinizi daha iyi hissetmenizin yanında kilo probleminizi de yavaş yavaş ortadan kaldırmaya neden olacaktır. Bedenimizi sevelim fit kalmak bizim elimizde eğer sizin de bölgesel kilo probleminiz varsa bir uzman yardımıyla bunu aşabilir istediğiniz görünüme sahip olabilirsiniz."