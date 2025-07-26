Olay, dün Hürriyet Mahallesi’nde bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Tartışma sırasında 14 yaşındaki E.Y., eline geçirdiği bıçakla ağabeyi M.Y.’yi ağır şekilde yaraladı. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, genç ağabeyin hayatını kaybettiğini belirledi.
Anne Gözaltına Alındı, Serbest Bırakıldı
Olayla ilgili anne A.Y. (40) ile şüpheli E.Y. polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından anne A.Y. ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılırken, E.Y. adliyeye sevk edildi.
Mahkeme Kararını Verdi
Adliyeye çıkarılan E.Y., Aksaray Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.