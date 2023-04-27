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Konteynerlerin bölgeye gönderilmesi dolayısıyla Arifiye Garı'nda düzenlenen uğurlama töreninde konuşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, deprem bölgesine konteyner yüklü beşinci treni gönderdiklerini söyledi.

Depremlerin ardından Kahramanmaraş'ta kurulacak 40 dükkanlı "Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kardeşlik Çarşısı" için 40 konteyner hazırlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesince, 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş 'ta kurulacak "Kardeşlik Çarşısı" için hazırlanan 40 konteyner yola çıkarıldı.

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