Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, gençlere yönelik anlamlı bir çalışmaya daha imza attı. Bu kapsamda, kentin ilçelerine kazandırılan Millet Konakları’nda düzenlenen “1. Kariyer Günleri” etkinlikleri tamamlandı. Andırın, Çağlayancerit, Ekinözü ve Göksun dâhil olmak üzere 4 ilçede gerçekleştirilen etkinlikte, kariyer uzmanları lise ve üniversite öğrencileriyle buluşturuldu. Kariyerlerini şekillendirme aşamasındaki öğrencilere; mesleklerin tanıtımı, iş bulma imkânları, eğitim süreçleri, çalışma koşulları konu başlıklarında iş hayatına ilişkin geniş perspektiften bilgiler aktarıldı. Çeşitli ikramların da yapıldığı etkinlik dolayısıyla katılımcılar, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör’e teşekkürlerini ifade etti.

Tüm Öğrencilerimize Ulaşmayı Hedefliyoruz

Kültür Spor ve Turizm Dairesi Başkanlığı’ndan etkinliklere ilişkin yapılan açıklamada, “Kariyer günlerimizin 1’incisini geniş bir katılımla düzenledik. Tüm öğrencilerimizle, kariyer uzmanlarını buluşturmayı hedefliyoruz. Etkinliklerimize, öğrencilerimizin hayatlarına yön vereceği dönemlerde meslekleri tanımaları ve kariyer planlaması yapmaları adına programlı şekilde devam edeceğiz” ifadelerine yer verildi.