İSTANBUL (AA) - Karmod Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Çankaya, depreme karşı her zaman hazırlıklı olabilmek için çelik ev modelinin daha fazla tercih edilmesi gerektiğini belirtti.

Karmod'tan yapılan açıklamada, depreme hazırlık için dönüşümün yoğun konuşulduğu bir dönemde betonarmeye alternatif konut modellerinin çok fazla gündeme gelmemesinin önemli eksiklik olduğu aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karmod Yönetim Kurulu Başkanı Çankaya, depreme hazırlıklı olma ve sürdürülebilirlik açısından çelik evlerin kullanımının yaygınlaştırılmasının önemine dikkati çekti.

Çankaya, yaşanan her deprem sonrası betonarme konut modelinin güvenilirliğinin tartışma konusu olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin deprem kuşağında bulunduğu bir gerçek. Bunun için depreme karşı güvenli sağlıklı yapı modelinin seçimini yapmamız gerekiyor. Her deprem sonrası acılarımız oluyor. En çok beton binaların güvenliğini tartışıyoruz ama alternatif adımlar atmıyoruz. Ülke olarak depreme karşı her zaman hazırlıklı olabilmemiz için çelik ev modelini daha fazla tercih etmeliyiz."

Çelik evlerin sürdürülebilir konut modeli olduğunu vurgulayan Çankaya, çelik konstrüksiyon evlerin, deprem güvenliğinin yanı sıra sürdürülebilir konut modeli olarak da öne çıktığını ifade etti.

- "Çelik uzun yıllar yıpranmadan binanın ayakta kalmasını sağlıyor"

Çankaya, çelik ağırlıklı evlerin hem üretiminin hem de inşasının çevreye zarar vermeden gerçekleştirilebildiğinin altını çizerek, şunları kaydetti:



"Konut modelinin temel malzemesi çelik uzun yıllar yıpranmadan binanın ayakta kalmasını sağlıyor. Tam dönüşüm özelliğiyle de çevre dostu ham maddeler arasında öne çıkıyor. Yalıtım değerleri açısından değerlendirildiğinde çelik evlerin yalıtım uygulamalarına betonarmeye göre çok daha elverişli olduğunu vurgulayabiliriz. Çelik ev iyi yalıtımıyla yaz, kış enerji harcamalarını azaltarak bütçelere tasarrufla kazandırır."

Çelik yapıların modern mimarideki konut projelerine kolaylıklar sağladığını aktaran Çankaya, çelik malzemenin modern teknoloji makinelerde kolayca şekillenebildiğini belirtti.

Çankaya, "Bu imkanlarla modern mimari konseptteki konut projelerinin üretimi son derece pratik hale geliyor. Aynı zamanda projeler hızla üretim yapılabiliyor. Modüler birleşim özelliğiyle çelik yapıların saha kurulumu da oldukça kolaylaşıyor. Çelik evlerin saha kurulumu betonarme benzeri diğer konut modellerine göre yüzde 70'e varan oranlarda çok daha kısa sürede tamamlanabiliyor." ifadelerini kullandı.