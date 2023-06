1.Kahramanmaraş Kalesi

Burası neresi? Şehir merkezinde yer alan Kahramanmaraş Kalesi, güney kısmı sivri ve yüksek, kuzey kısmı ise hafif meyilli bir tepe üzerine inşa edilmiştir. M.Ö 1. yüzyıl – M.S 2. yüzyıl arasında inşa edildiği düşünülen kalede, Genç Hititler Dönemi’ne ait birçok tarihi eser ortaya çıkmıştır. Kalede yapılan bu kazı çalışmaları sonucunda; Evliya Çelebi’nin Seyahatnamesi’nde bahsettiği dört Maraş aslanı da bu eserler arasındaydı. Ancak bu eserin artık Kahramanmaraş Arkeoloji Müzesi’nde yer aldığını belirtmeliyiz. Geç Hititler döneminde yapılan Kahramanmaraş Kalesi, Asur, Med, Pers, Kapadokya Krallığı, Roma, Bizans, Anadolu Selçuklu, Osmanlı ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından günümüze kadar gelene kadar onarılıp yenilenmiştir.

2.Geleneksel (Tarihi) Maraş Konakları

Burası neresi? Enikli veya kuzulu kapısı, geniş avlusu, yüksek duvarları, süslü çeşmeleri, cumbaları, duvar örgüleri ve yöreye özgü karakteristik özellikleri ile Geleneksel Maraş Konakları, sivil mimarinin en güzel örneklerindendir. Türk-sivil mimarisinin zincir halkasını oluşturan bu Tarihi Maraş Konakları, tahmin edeceğiniz gibi her açıdan mükemmel bir görünüme sahiptir. Estetik, zarafet ve işçilik… Tüm hepsine ve belki de daha fazlasına gözlerinizle şahit olacaksınız. Özellikle Deli Gönül Konağı, Kocabaşlar Konağı, Mahmut Arif-i Paşa Konağı, Dedeoğlu Konağı ve daha birçok konak bu anlamda sizlerin ziyaretini beklemektedir.

Neden gitmeliyim? Maraş konaklarının iki katlı olması en önemli özelliği olsa da, üç katlı konaklara da rastlamanız mümkün. Tüm konakların yapı malzemesinde toprak ve ağaç kullanılmış olup, her birinde haremlik-selamlık bölümleri vardır. İhtiyaçlara göre tasarlanan konakların önünde avlu yer alırken, dış giriş kapıları da iç içe iki kapıdan oluşur. Büyük kapının içinde yer alan küçük kapıya ”enikli kapı” veya ”kuzulu kapı” denilir ve insanların giriş-çıkışı için kullanılır. Büyük kapı ise, binek hayvanları ve diğer büyükbaş hayvanların giriş-çıkışı için kullanılır. Her evin avlusunda çeşme veya kuyu ya da her avlunun ortasında şadırvan veya havuz bulunur. Ayrıca her avluda en az bir asma, incir veya nar ağacı bulunur.

Evin alt katı ahırlık, samanlık ve depo olarak kullanılır ve çoğunda gizli bir bölme olur. Savaş zamanlarında saklanmak ya da kış aylarında çeşitli gıdaları korumak amacıyla bu gizli bölmelerin yapıldığı bilinir. Hatta evin mutfağından bu gizli bölmelere açılan bir kapı da yer alır. Merdivenle ikinci kata çıkıldığında, kapısı olmayan gezinti ve sofaya ulaşılır. Buradan da diğer odalara geçilir. Geleneksel Maraş Konakları’nda abdesthane evin dışında kalır ve hemen hepsinde büyük ocaklık ve küçük ocaklık olmak üzere iki ocak yer alır. Büyük ocaklıkta; çamaşır yıkanır, ekmek yapılır ve kömbe pişirilir. Küçük ocaklıkta ise; yemek yapılır ve ısınmak gibi günlük işlerde kullanılır.

3.Başkonuş Yaylası

Burası neresi? Kahramanmaraş’a 55 km mesafede yer alan Başkonuş Yaylası, 12 Şubat ilçesinde konumlanıyor. Kışın kar yağan bir bölge olan yayla, yaz aylarında bile oldukça serindir. Her mevsim bir başka güzellik sunan yaylaya, özellikle yaz aylarında serinlemek için muhakkak çıkmalısınız. İster kendi getirdiklerinizle piknik yapabilir, ister yaylanın restoranında yemek yiyebilirsiniz. Böylece her iki türlü de doğayla iç içe olacak ve manzaranın tadını çıkaracaksınız.

Neden gitmeliyim? Eğer günübirlik yerine daha uzun kalmak isterseniz, dağ evlerinde veya çadırlarda konaklayabilirsiniz. Dilediğiniz gibi bir alan seçerek, ya karavanda ya da kendi çadırınızda doya doya kalabilirsiniz. Birçok farklı bitkileri görmek ve harika bir vakit geçirmek için doğa yürüyüşleri yapabilirsiniz. Bununla birlikte doğa fotoğrafları da çekmeyi unutmamalısınız. Mükemmel fotoğraflar yakalacağınız çok aşikar!

4. Kapıçam Tabiat Parkı

Burası neresi? Kahramanmaraş’a oldukça yakın bir mesafede yer alan Kapıçam Tabiat Parkı, 183 hektarlık bir alanı kaplıyor. Yöre halkı tarafından mesire yeri olarak kullanılan bu park, aynı zamanda çevre illerden de birçok misafir tarafından rağbet görüyor. Tabiat parkının 5 hektarlık bir alanını kapsayan botanik bahçesinde ise, 425 nadir, endemik, otsu ve odunsu bitki görmeniz mümkün. Ayrıca botanik bahçesinde, 3 adet suni gölette yer alıyor.

5.Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi

Burası neresi? Gazipaşa Mahallesi, Cihangir Sokak’ta yer alan bu bina, 1860’lı yıllarda Amerikan Kız Koleji olarak inşa edilmiş ve 1933 yılında Maraş Lisesi olarak faaliyet göstermeye başlamış. Belli bir yıla kadar Maraş Lisesi olarak devam eden bina, yenilenerek müze haline getirilmiştir. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi olarak hizmet vermeye başlayan yapı, edebiyat ve sanatseverlerin bir numaralı adresidir diyebiliriz. Sezai Karakoç, Nuri Pakdil, Akif İnan, Erdem Bayazıt, Alaaddin Özdenören, Rasim Özdenören ve Cahit Zarifoğlu adlı şairlerden oluşan ve ‘’Yedi Güzel Adam ‘’ ismiyle adlandırılan edebiyatçıların, her biri için ayrı alanlara bu müzede yer veriliyor.

Neden gitmeliyim? Görsel panolar, video filmler, canlandırmalar ve interaktif panolar ile edebiyat tarihi hakkında bilgi veren müzede, aynı zamanda edebiyatçıların kendi seslerinden şiirler de dinleyebiliyorsunuz. Maraş edebiyatına dair bilgiler verilmesinin yanı sıra, kronolojik bir sırayla sözlü ve yazılı edebiyat süreçleri de anlatılıyor. 5. ve 10. yüzyıllar arası İslamiyet öncesi Türk Edebiyatı, 10. ve 19. yüzyıllar arası İslamiyet dönemi Türk Edebiyatı, 19. yüzyıl batı etkisindeki Türk Edebiyatı dönemlerindeki eserlere ait bilgiler, görsel panolar ve interaktif sunumlarla ziyaretçilere aktarılıyor. Ek olarak, Milli Edebiyat Dönemi ile birlikte Cumhuriyet Dönemi anlayışlarına da yer verdiğini söylemeden geçmeyelim.