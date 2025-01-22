Bölgeye giden bakanlar arasında yer alan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yangın faciasının olduğu bölgede açıklama yaptı. Yerlikaya, hayatını kaybedenlerin sayısının 76'ya yükseldiğini ve olayla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı sayısının 9'a çıktığını ifade etti.

Yangının söndürülmesiyle otelin son haline bakıldığında durumun vehameti gözler önüne serildi. Otelden geriye sadece koca bir enkaz kaldığı görüntülendi.

Türkiye'yi yasa boğan ve 1 günlük milli yas ilan edilen acı olayda yaşamını yitirenlerin kimlikleri belirlenmeye başlandı. Hayatını kaybedenler arasında THY çalışanı Zehra Sena Gültekin ve ailesinden 14 kişi de yer alıyor. Sena Gültekin, okulların yarıyıl tatiline girmesinden dolayı eşi, üç çocuğu ve ailesinden 9 kişiyle birlikte Kartalkaya'ya gitmişti. Yangın çıktıktan sonra Zehra Sena Gültekin'in annesini arayıp helallik aldığı öğrenildi.

76 kişinin hayatına mal olan yangın faciasının ardından otelden yapılan açıklamada "Olayın tüm boyutlarının aydınlatılması için yetkililerle iş birliği içindeyiz” ifadelerine yer verildi.