Toplantı, yönetim kurulunun ve dernek üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

KASİAD Başkanı ve Yönetim Kurulu üyelerinin seçildiği 14. Olağan genel kurul toplantısı, derneğin gelecek dönemdeki hedefleri ve projelerini tartışma fırsatı sundu.

Toplantının açılış konuşmasını yapan KİPAŞ Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hanefi Öksüz şunları kaydetti.

KASİAD binasında yapılan toplantıda Mikail Utlu başkanlık görevini Sıddık Ciğer’e devretti.

Üyeler arasında güçlü bir dayanışma ve işbirliğinin vurgulandığı toplantıda, Kahramanmaraş'ın sanayi ve iş dünyası üzerindeki etkileri de masaya yatırıldı.

