Programın birinci panelinde 1.ve 2. Nesil Anket Sonuçlarının Yorumlanmasına yönelik Ergen Consulting HGA Türkiye Başkanı Murat Ergene konuştu.

Panel 2’de Nesil Geçişi ve Kurumsal Yönetim ile ilgili Renovato Gelişim Danışmanlığı Kurucu Ortağı Dr. Mert Tinik, İstanbul Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Kübra Orakçıoğlu, Sun Tekstil Yönetim Kurulu Başkanı Elvan Ünlütürk ve Kipaş Holding Yönetim Kurulu Üyesi Sinem Öksüz Dedebayraktar konuştular.

Moderatörlüğü Karacasu Tekstil Yönetim Kurulu Üyesi Burak Orhan Arifioğlu’nun yaptığı Panel 3’te ise CS Danışman Firma Sahibi Türk Eğitim Gönüllüleri Vakfı Kurucu Mütevellisi Cengiz Solakoğlu ile söyleşi gerçekleştirildi.