Uluslararası Pamuk Birliği (ICA) Başkanı Kimberlie Hanna ve Genel Sekreteri Bill Kingdon, Türk iplik sanayisi ve sektör paydaşları ile bir araya gelmek üzere Kahramanmaraş'a önemli bir ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyaret kapsamında, KASİAD ve Genç KASİAD kurulları tarafından organize edilen toplantı, Kahramanmaraş Ramada Otel'de düzenlendi.

Toplantıya, KASİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sıddık Ciğer, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu’nun yanı sıra Kahramanmaraş’taki önemli iplik üreticileri ve tekstil sektörü temsilcileri büyük ilgi gösterdi.

Toplantının ana gündemi, küresel pamuk ticaretindeki son gelişmeler, pamuk piyasasındaki dalgalanmalar ve Türk iplik sanayisinin uluslararası pazarlardaki konumu oldu.

Uluslararası Pamuk Birliği Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Nohutlu Programın açılış konuşmasını yaparak şu ifadeleri kullandı:

“ICA, pamuk ticaretinde güvenli ortamı sağlamak amacıyla Liverpool, İngiltere’de 184 yıl önce pamuk tüccarları tarafından kurulmuş ve kâr amacı gütmeyen bir organizasyondur.

2005 yılından önce Liverpool Pamuk birliği isminde olan bu organizasyon, kendini güncelleyerek sadece tüccarların olduğu bir ortamdan, Uluslararası pamuk birliği ismini alan ve bütün sektör paydaşlarının dahil olduğu kapsayıcı bir kurum haline gelmiştir. Bu sayede, tüccarların haricinde üreticiler ve tüketiciler de hüküm ve kuralların oluşturulmasında ve değiştirilmesinde rol oynamaya başlamıştır. Kocaman bir AMA, birçok pamuk ithal eden ülkede olduğu gibi Türkiye’de de ICA ile ilgili bakış açısı, maalesef 2005 yılı öncesi gibi tüccarlar kulübü olduğu ve kuralların tüccarların isteğine göre şekillendirildiği yönünde. Şüphesiz bu algının oluşmasında birçok sebep olabilir, kuralların içselleştirilememesi -ki hiçbirimiz hukukçu değiliz-, az sayıda çok güçlü tüccarın olması, kontrat şartları ile ICA kurallarının birbirine karıştırılması gibi. Bu sebeplerden bazılarını ortadan kaldırabilmek için geçtiğimiz aylarda KASIAD ve ICA ortak organizasyonu ile bir workshop düzenlemiştik ve çok olumlu geri dönüşler aldık. Devamının gelmesini sabırsızlıkla bekliyoruz.

Aslında sizleri bugün buraya davet etmemin en temel sebebi de bu algının gerçeği yansıtmadığını birinci ağızdan Türk sanayicisine ve sektör paydaşlarına aktarabilmenizdir. Özellikle pamuk tüccarı olmayan sayın Başkan Kim Hanna, belki de başlı başına güzel bir örnek. Bu konunun derinlerine inmek istemiyorum, muhakkak sizler bu konuyu benden daha iyi ifade edersiniz.

Bunun yanında, yazılı olmayan ama herkesin bütün kalbiyle desteklediği ödev de dünya tekstil sektöründe pamuk kullanımının ve pazar payının arttırılmasıdır. Günümüzde ne yazık ki pamuk, pazar payını MMF diye adlandırılan, polyester, viskon, akrilik, gibi insan yapımı elyaflara kaptırıyor. Bunun sebebini eskiden olduğu gibi artık sadece fiyat farkına bağlamak mümkün değil. Fiyat farkının yanında, kalite standardizasyonu, fiyat stabilitesi, yılın her döneminde kolay erişim, kolay üretim ve bunların sonucunda kolay ve güvenli ticaret ortamı da birer tercih sebebi.

Pamuk için dezavantaj oluşturan bu konuların da ICA tarafından yakın takipte olduğunu bilmenizi isterim.” Dedi.

Uluslararası Pamuk Birliği Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Nohutlu’nun sunumun ardından kürsüye gelen Genel Sekreteri Bill Kingdon, detaylı bir sunum yaparak katılımcıları bilgilendirdi.

Uluslararası Pamuk Birliği (ICA) Başkanı Kimberlie Hanna ise katılımcılara organizasyonun günümüzdeki rolüne değerlendirdi.

Sunumların ardından soru-cevap bölümü ile katılımcıların merak ettiği konulara yanıt verildi.