KASKİ Genel Müdürlüğü, şehir genelinde altyapı modernizasyon çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Su ve kanalizasyon hatlarında sürdürülen yenileme çalışmalarıyla vatandaşlara daha sağlıklı, güvenli ve uzun ömürlü bir altyapı sunulması hedefleniyor.

Bu kapsamda Dulkadiroğlu Namık Kemal Mahallesi’nde de yoğun bir çalışma yürütülüyor. Mahallede tamamlanan altyapı hatlarının ardından KASKİ koordinesinde yol bakım ve onarım çalışmaları gerçekleştiriliyor. Altyapı çalışmalarından dolayı bozulan yol yüzeyleri yenilenerek, ulaşımda konfor ve güvenlik yeniden sağlanıyor.