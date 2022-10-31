'Kahramanmaraş il geneli 2.kısım kanalizasyon ve yağmursuyu inşaatı kapsamında 21.000 metre kanalizasyon şebeke ve yağmur suyu hattı yapım çalışmalarımızı tüm hızıyla devam ettiriyoruz.

Ağustos ayı sonunda başlattığımız 2.kısım alt yapı çalışmalarımızda 6500 metre kanalizasyon hattı yapımını tamamladık. Çalışmalarımızı 2023 yılı içerisinde tamamlayarak halkımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz.

Proje kapsamında Afşin, Elbistan, Nurhak ve Göksun ilçelerimizde maliyeti yaklaşık 14 Milyon TL. olan toplamda 21.000 metre kanalizasyon şebeke hattı yapılacak olup inşaat çalışmalarımızı büyük bir titizlik ve özveriyle devam ettiriyoruz.

Sağlam altyapılarla şehrimizin geleceğini garanti altına almak adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyor ve bu hedefle başlattığımız proje çalışmalarımıza devam ediyoruz.

Çalışmalarımızın tamamlanmasıyla birlikte halkımızı daha modern, daha kaliteli ve daha sağlıklı alt yapıya kavuşturacağız.​