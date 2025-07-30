KASKİ Genel Müdürlüğünce 6 Şubat depremlerinin ardından şehir genelinde başlatılan altyapı seferberliği tüm hızıyla devam ederken, bu kapsamda yürütülen çalışmalar Elbistan’da da aralıksız sürdürülüyor.

Depremin yol açtığı tahribatların giderilmesi ve şehrin altyapı ağının daha güçlü hale getirilmesi amacıyla gerçekleştirilen çalışmalar sırasında bozulan yol yüzeyleri de eş zamanlı olarak tamir ediliyor.

Bu çerçevede, Elbistan’ın en işlek arterlerinden biri olan Pınarbaşı Caddesi ve bağlantı yollarında kapsamlı bir iyileştirme çalışması başlatıldı.

Pınarbaşı mesire alanı, kamu kurumları ve yerleşim yerlerine ulaşım sağlayan stratejik öneme sahip caddede altyapı çalışmaları başarıyla tamamlanırken, akabinde yol tamir uygulamalarına geçildi.

Ana caddede asfalt yüzeyinde oluşan bozulmalar sıcak asfaltla onarılarak sürüş güvenliği artırıldı.

Bağlantı yollarında ise bakım ve onarım çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

KASKİ ekipleri tarafından yürütülen yoğun çalışmalarla, bölge yollarının hem estetik hem de işlevsel açıdan daha konforlu bir hale getirilmesi hedefleniyor.

Altyapıdan üstyapıya uzanan bu kapsamlı çalışmaların Elbistan’daki ulaşım standardını önemli ölçüde yükseltmesi bekleniyor.