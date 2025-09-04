KASKİ Genel Müdürlüğü tarafından şehir merkezinin yanı sıra 11 ilçede eş zamanlı olarak sürdürülen altyapı çalışmaları hız kesmeden devam ediyor.

Altyapı imalatlarının tamamlandığı bölgelerde üstyapı çalışmalarını da titizlikle sürdüren KASKİ ekipleri, Elbistan’daki Battalgazi, Orhangazi, Kümbet, Yunus Emre, Pınarbaşı ve Kızılcaoba Mahallelerinde altyapı imalatlarının tamamlanmasının ardından üstyapı çalışmalarına geçti.

6 mahallede yaklaşık 10 kilometrelik yolda bozulmaların giderilmesi amacıyla sıcak asfaltla tamir çalışmaları başlatıldı.

Ekipler, zarar gören yol kaplamalarını onararak ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkların önüne geçmeyi hedefliyor.

KASKİ Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Şehrimizin dört bir yanında vatandaşlarımızın daha güvenli, konforlu ve huzurlu bir yaşam sürmesi için altyapıdan üstyapıya tüm çalışmalarımızı titizlikle sürdürüyoruz. Gerçekleştirilen altyapı yatırımları Elbistan’ın geleceği için büyük önem taşıyor. Altyapısı tamamlanan mahallelerde de üstyapı imalatları kesintisiz bir şekilde devam ediyor” ifadelerine yer verildi.