KASKİ Genel Müdürlüğü kayıp kaçakların önüne geçmek için 2 dinleme, 2 arıza tamir ekibi olmak üzere 4 ekiple 7/24 denetim yapmaya devam ediyor. Akustik yer altı dinlemesi yapan ekipler tespit ettikleri noktaların tamiratını yaparak suyun tekrar borulardan vatandaşın evine akmasını sağlıyor.

Kahramanmaraş Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (KASKİ) teknolojinin son harikası cihazları kullanan ve 4 mobil birimden oluşan ekipleri sayesinde, mahalle, cadde ve sokaklardan geçen boruları dinlemeye devam ediyor. Gece ve gündüz dinleme yapan ekipler, kaçağın yerini belirleyerek kaçakların önüne geçiyor. İçme sularındaki kaçak ve kayıpların hızlı bir şekilde tespit edilmesi amacıyla gerekli teknik teçhizatlar ile taramalar yapılıyor ve tespit edilen su kayıplarına anında müdahale edilerek arızalar gideriliyor.

Mobil ve dahili birimler oluşturularak kaçakların önüne geçilirken, kaçaktan kurtarılan sular vatandaşların evlerine veriliyor.

Son olarak Dulkadiroğlu İlçesi Namık Kemal Mahallesinde yapılan dinlemeler sonucu bulunan arızalara müdahale eden ekiplerimizin çalışmaları devam ediyor.

Yapılan denetimler ile kaçakların önüne geçilerek vatandaşın temel ihtiyacı olan su kesintisinin önüne geçiliyor. ​