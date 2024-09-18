6 Şubat 2023 depremlerinde işyerleri yıkılan ve hasar gören ayakkabı imalatçılarına Küçük Sanayi Sitesi kurmak için Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı’nın yaptığı başvuru sonucunda, Katar Hayır Derneği’nden 2 milyon Katar Riyali hibe, Kahramanmaraş’a geliyor.



Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Katar Hayır Derneği arasında 06/09/2023 tarihinde imzalanan işbirliği protokolüne dayanarak yapılan sözleşme çerçevesinde, yeni sanayi alanında belirlenen parsele 75’er m2’lik 16 adet işyeri yapılacak.



Vali Yardımcımız Emre Cebeci ile Katar Hayır Derneği Türkiye Temsilcisi Karam Aly tarafından imzalanan sözleşme kapsamında kurulacak Ayakkabıcılık Küçük Sanayi Sitesi ile deprem sonrasında konteynerlarda veya zor koşullarda imalat yapmaya çalışan ayakkabıcı esnafının daha büyük ve modern işyerlerine kavuşması hedefleniyor.

Kahramanmaraş Valiliği ile Katar Hayır Derneği (Qatar Charity) arasında hibe sözleşmesi imzalandı.