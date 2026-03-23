Katar’da düşen helikopterde şehit olan ASELSAN teknisyenleri Süleyman Cemre Kahraman ve İsmail Enes Can, Ankara’da düzenlenen törenle son yolculuklarına uğurlandı.

Çankaya’daki Ahmet Hamdi Akseki Camii’nde öğle namazının ardından gerçekleştirilen cenaze töreninde, şehitlerin aileleri ve yakınları taziyeleri kabul etti.

Devlet Protokolü Törende Yer Aldı

Cenaze törenine devletin üst düzey isimleri ile siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başta olmak üzere birçok bakan, siyasi parti liderleri, Genelkurmay Başkanı ve kuvvet komutanları törende hazır bulundu. Ayrıca Katar’dan askeri yetkililer de törene katılım sağladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gönderdiği çelenk de cami avlusunda yer aldı.

Dualarla Uğurlandılar

Kılınan cenaze namazının ardından şehitlerin naaşları tekbirler eşliğinde cenaze aracına taşındı.

Polis bandosu eşliğinde uğurlanan şehitlerden Süleyman Cemre Kahraman’ın naaşı Cebeci Şehitliği’ne, İsmail Enes Can’ın naaşı ise Güdül’de toprağa verilmek üzere yola çıkarıldı.

Türkiye Tek Yürek Oldu

Törende birlik ve beraberlik mesajları öne çıkarken, şehitlerin hatırası dualarla yad edildi. Vatandaşlar, şehit ailelerine destek olmak için cami avlusunu doldurdu.