Kahramanmaraş’ı küresel anlamda cazibe merkezi haline getirecek EXPO 2023 Onikişubat için Sergi Alanı’ndaki çalışmalarda son aşamaya gelinirken, uluslararası katılımcı ülkelerden temsilciler kente gelmeye devam ediyor.

EXPO 2023 kapsamında Katar'ı temsilen Kahramanmaraş’a gelen Asya-Arap Ticaret Odası Başkanı Saad Al-Dabbagh, Future Solutions Genel Müdürü Sami Gabsi, Katar-Türk Sanayi ve Ticaret Merkezi Yönetim Kurulu üyesi ve Başkan Yardımcısı Veysel Şeker ile eski Ak Parti Kayseri Milletvekili Dr. İsmail Tamer, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek’i ziyaret etti.

Başkan Mahçiçek, ziyarette Katarlı yetkililere EXPO 2023 hakkında bilgiler verirken, tanıtım filmi eşliğinde işbirliği yapılması gereken konularda istişarelerde bulundu.

Heyet sonrasında ise alanda incelemelerde bulunarak hem projeleri yerinde gördü hem kendilerine tahsis edilen alana yapılacak bahçeye ilişkin bilgi aldı.