İsrail ordusunun, halkı aç ve susuz bırakıp yardımların ulaşmasını engelleyerek insani bir felakete yol açtığı Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılar devam ediyor.

Han Yunus'un Sikke bölgesinde geçen şubat ayı başlarında İsrail İHA'larından çekildiği aktarılan görüntülerde, Filistinli 4 sivilin yürüyüşlerinin izlendiği kısa bir sürenin ardından birkaç bomba ile ayrı ayrı hedef alındıkları yer alıyor.

Görüntülerde, İsrail tanklarının yerle bir ettiği bölgede, yıkıntılar arasında evlerini veya geriye kalanları aramak için yürüyen genç erkekler görülüyor.

Dört sivilin silah taşımadığı ve herhangi bir tehlike oluşturmadığı da görüntülerden açıkça anlaşılıyor.