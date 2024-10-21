Kahramanmaraşlı iş adamlarının Türk Polis Teşkilatını Güçlendirme Vakfı'na yaptıkları bağışlar sonucunda alınan 63 yeni aracın hizmete alınma töreni, Kahramanmaraş İl Emniyet Müdürlüğü bahçesinde geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Güvenlik güçlerinin araç filosuna yapılan bu önemli katkı, şehrin huzur ve güvenliğine destek sağlarken, törende iş dünyasının önde gelen isimlerine teşekkür plaketi takdim edildi. Kent protokolü ve birçok önemli ismin yer aldığı törende, katkıda bulunan iş insanlarına plaketlerini, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Kahramanmaraş Valisi, İl Emniyet Müdürü ve diğer protokol üyeleri sundu. Şehrin iş dünyasının bu anlamlı bağışlarla polis teşkilatına verdiği destek, toplumun güvenlik güçlerine olan güven ve dayanışmasını bir kez daha gözler önüne serdi.

Katkı sağlayan iş insanları arasında şu isimler yer aldı:

KİPAŞ HOLDİNG HOLDİNG MEHMET HANİFİ ÖKSÜZ

AKDO MEHMET DAVARCIOĞLU

ARIKAN MENSUCUAT MAHMUT ARIKAN

AKEDAŞ EMRE BALDUK

İSKUR BOYA TEKSTİL- MARFİ OTOMATİV ABDULKADİR KURTUL

SULAR SAĞLIK HİZMETLERİ HASAN SULAR

LÜTUF MENSUCUAT ESHABİL TANRIVERDİ

HG SAĞLIK HİZMETLERİ HALİL GÜRSOY

NARTEKS TEKSTİL- TİCARET ODASI BAŞKANI MUSTAFA NARLI

DORUKLAR ÖRME KUMAŞ TEKSTİL ŞAKİR KÜTÜKÇÜ

EZEL TEKSTİL ŞAKİR BÜYÜKERZURUMLU

KMTSO BAŞKANI MUSTAFA BULUNTU

DORU MOBİLYA AHMET KAMİL ŞİRİKÇİ

AKARCA MENSUCUAT AHMET GAFFAR AKARCA

KUYUMCULAR ODASI BAŞKANI HACI MUSTAFA ÖZ

ELİS OTOMOTİV HALUK ŞERBETÇİ

KARACASU TEKSTİL ORHAN BURAK ARİFOĞLU

ERKENEZ ORGANİZE SANAYİ ODASI BAŞKANI İSMAİL KURTUL

ÖZGEHAN YAPI SANAYİ AYHAN ÖZGE

DOKUBOY DOKUMACILAR BÜNYAMİN DOKUMACI

MAVİŞ İPLİK ORHAN MAVİŞ

TATARİ AND PARTNER HÜSSAMETTİN TATARİ