Geleceğin mimarı öğrencilerin eğitim hayatlarına ilk adımı atacakları bu okulun açılışı Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, İng Bank ve Türkiye Eğitim Vakfı yöneticilerinin katılımı ile gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve istiklal marşının okunmasıyla başlayan açılış töreni protokol konuşmaları ile devam etti.

Daha sonra katılımcılar hep birlikte açılış kurdelesini keserek hatıra fotoğrafı çektirdi.

Program protokol üyelerinin sınıfları ziyaret edip öğrenci ve öğretmenlere hediye takdimi ile son buldu.