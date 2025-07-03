Yaz mevsiminin kendini iyiden iyiye hissettirdiği şu günlerde Kahramanmaraş’ta termometreler 40 dereceyi gösteriyor. Kavurucu sıcaklarda serinlemenin en doğal ve tatlı yollarından biri ise şüphesiz karpuz. Bu alanda yılların tecrübesine sahip Ziya Saçaklı, en kaliteli karpuzları tarladan özenle seçerek vatandaşlarla buluşturuyor.

Karpuzun iyisini artık bir bakışta ayırt edebilecek kadar tecrübe kazanan Ziya Saçaklı, mesleğini yıllardır aşkla sürdürüyor. Özellikle çekirdeksiz, sulu ve tatlı karpuz arayanlar için Onikişubat Halk Eğitim Merkezi üstündeki işletme, adeta bir lezzet durağı haline geldi.

Burada satışa sunulan tüm karpuzlar tek tek kontrol edilerek vatandaşlara sunuluyor. “Karpuz seçmekle uğraşmak istemeyenler” için büyük kolaylık sağlayan işletme, sıcak yaz günlerinde serinlemek isteyenlerin uğrak noktası olmuş durumda.

Hem lezzeti hem de pratikliğiyle dikkat çeken karpuzlar, vatandaşlardan da tam not alıyor. Kısacası, Kahramanmaraşlılar için serinliğin en tatlı adresi artık belli: Ziya Saçaklı’nın karpuz tezgâhı.