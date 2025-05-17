Uluslararası İslami Yardım Vakfı desteğiyle Kayabaşı Mahallesi’nde inşa edilecek okul için temel atma töreni düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur, 1967’de kurulan Kayabaşı İlkokulu’nun bölge için önemli bir eğitim kurumu olduğunu belirterek, “Bugün sadece bir okulun temellerini atmıyoruz, aynı zamanda çocuklarımızın geleceğine değerli bir katkı sağlıyoruz. Bu okul, modern yapısıyla bölgedeki çocuklara daha nitelikli eğitim sunacak.” dedi.

Vakfın kurucusu Hany el-Banna da, 42 yıl önce küçük bir çocuğun 25 kuruşluk bağışıyla yola çıktıklarını hatırlatarak, destekçilere ve özellikle HalalBookin'e teşekkür etti.

AK Parti Milletvekili Tuba Köksal ise projede emeği geçenlere şükranlarını sundu.

Törene, Vali Yardımcısı Davut Sinanoğlu, Dulkadiroğlu Kaymakamı Hicabi Aytemür, AK Parti İl Başkanı Burak Gül, öğrenciler, veliler ve mahalle sakinleri katıldı.