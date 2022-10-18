Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, şehrin tüm ilçelerinde ulaşım yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Kuzey İlçeleri Dairesi Başkanlığı koordinesindeki ekiplerin çalışmalara başladığı yeni adres Elbistan ilçesinin kırsalında yer alan Kayageçit Mahallesi oldu. Mahalleye giriş çıkış için kullanılan ve trafikte aksamalara sebebiyet veren 3 metrelik dar köprüde betonarme uygulama öncesi hazırlıklar gerçekleştiriliyor. Toplamda 30 metreye yakın uzunluğu bulunan köprü, 1,5 Milyon TL’lik yatırımla 11 metre genişliğe kavuşturulacak.

Başkan Güngör’e Teşekkür

Kayageçit Mahalle Muhtarı Oğuz Sönmez çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Hayrettin Güngör’e Elbistan ziyaretleri esnasında köprümüzle ilgili durumu arz etmiştik. Yol ve köprü medeniyettir, başkanımız da sağ olsun bu konuda derhal talimat verdiler. Köprümüzün ivedi bir şekilde yapılması dolayısıyla kendisine şahsım ve mahallem adına teşekkür ediyorum. Allah emeği geçen herkesten razı olsun” diye konuştu.