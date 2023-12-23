Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesine bağlı Selimiye Mahallesi'nde ikamet eden S.D. 21 Aralık 2023 tarihinde Jandarma Komutanlığı'na başvuruda bulunarak yeğeninin kayıp olduğunu bildirdi. Afad ekibi, Asayiş Timi ve Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirilen arama çalışmaları sonucunda, kayıp çocuk 22 Aralık 2023 tarihinde saat 07:00 sıralarında Kümperli Mahallesi'nde halasının evinde bulundu.

Çocuğun çalışma odasının masasında kendi el yazısı ile yazılmış bir buçuk sayfalık bir not bulundu. Notta ailesi tarafından sevilmediğini, her şeyin bittiğini söyleyerek annesini ve babasını sevmediğini, yazdı. Yoğun yağış nedeniyle arama çalışmalarını olumsuz etkileyen hava şartlarına rağmen, Jandarma Asayiş Timleri tarafından başarılı bir şekilde yürütülen operasyon sonucunda şahıs halasının evinde bulunarak ailesine teslim edildi.

Çocukla yapılan mülakatta, bir anlık sinirle evinden ayrıldığını ve 15 km uzaklıktaki halasının evine gizlice girip orada saklandığını belirtti. Sağlık sorunu olmayan şahıs ailesine teslim edildi.