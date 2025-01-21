Devlet Su İşleri Müdürlüğü ekipleri, Maksutuşağı Mahallesi’nde yürüttükleri temizlik çalışması sırasında bir erkek cesediyle karşılaştı. Durumun ihbar edilmesi üzerine bölgeye jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede, cesedin 19 Aralık 2024 tarihinde Halka çayırı Mahallesi’ndeki evinden ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan Duran Manış’a ait olduğu belirlendi.

Teşhis için çağrılan yakınları, acı haberle gözyaşlarına boğuldu. Duran Manış’ın cansız bedeni, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Duran Manış’ın kesin ölüm nedeninin yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.