Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin sporda lokomotifi olan Spor A.Ş., 2024 yılı boyunca hem yerel hem de uluslararası alanda büyük spor başarılarına imza atarken, düzenlediği etkinliklerle 1 milyon 400 bin kişiye ulaşarak Kayseri’yi sporun merkezi yaptı.

KAYSERİ (İGFA) - 2024 yılı, Kayseri için sporun zirveye çıktığı bir yıl oldu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sporun ve sporcunun dostu olmaya devam ediyor. 2024 Avrupa Spor Şehirleri arasında "Yılın En İyi Spor Şehri" seçilen Kayseri’de Büyükşehir Belediyesi'nin spordan sorumlu kuruluşu Spor A.Ş., bu yıl düzenlediği 108 etkinlik ile hem şehri hem de spor dünyasını büyülemeyi başardı.

2024 yılında 28 tesiste onlarca branşta yaklaşık 850 bin kişiye hizmet verilirken, 50 projede 108 spor organizasyonuna yaklaşık 550 bin kişi katıldı. Toplam 1 milyon 400 bin kişiye spor hizmeti sunan Spor A.Ş., Kayseri’yi sadece Türkiye’de değil, dünya çapında tanıttı.

Parklarda yapılan sabah sporlarından doğa kamplarına kadar, her yaştan ve her seviyeden sporsever, bu etkinliklerle sağlıklı yaşam alışkanlıkları edindi.

Çeşitli organizasyonlara da imza atan Spor A.Ş. bu kapsamda, Doğa Seni Çağırıyor etkinliği, Spor A.Ş. Bizim Mahallede etkinliği, Ritmini Yakala etkinliği, Spor A.Ş. Bizim Okulda ve AVM Etkinlikleri ile geleneksel hale getirdiği organizasyonlarda on binlerce sporseverle buluştu.

Kayseri sadece yerel etkinliklerle değil, uluslararası platformda da büyük başarılar elde etti. Spor A.Ş. sporcuları, 20 kulüp branşında Kayseri’de yapılan il dereceleri kapsamında, 243 altın madalya, 175 gümüş madalya, 117 bronz madalya kazanırken, Türkiye dereceleri kapsamında 39 altın, 47 gümüş ve 49 bronz madalya başarısı elde etti. Uluslararası dereceler kapsamında ise 5 altın, 5 gümüş, 7 bronz olmak üzere toplam 287 altın, 227 gümüş ve 173 bronz madalya kazanan sporcular, Kayseri'yi dünyanın dört bir yanında gururlandırdı.

Para Yüzme Dünya Serisi, 2023 MTB XCO Balkan Şampiyonası, 2024 UEC Dağ Bisikleti Avrupa Şampiyonası, Para Okçuluk Avrupa Kupası 2’nci Ayak, Kickboks Dünya Kupası, WAKO 1. Akdeniz Kickboks Şampiyonası, 9’uncu Uluslararası Kickboks Dünya Kupası, Gençler Kickboks Dünya Şampiyonası, Uluslararası Kahraman Bagatir İlkbahar Okları Yarışması, 12’nci Uluslararası Fetih Kupası, Avrupa Grand Prix 1’inci Ayak ve 2024 Avrupa Gençlik Şampiyonası gibi bu prestijli etkinliklerde Kayseri’nin adını duyuran sporcular, dünya çapında dikkat çekici başarılar elde etti.

Kayseri'nin spor altyapısını güçlendirmeye devam eden Spor A.Ş., 2024 yılı içinde Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi’nin tanıtımını yaptı. 1850 metre yükseklikteki futbol sahası ile profesyonel takımların tercihi olmaya devam eden tesis, 8 futbol sahası, yüzme havuzu ve kapalı spor salonu ile sporculara mükemmel bir antrenman alanı sunuyor.