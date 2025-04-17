Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, amatör spor kulüplerine verdiği desteği sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi tarafından organize edilen Amatör Spor Kulüpleri Spor Malzemesi Dağıtım Töreni, bugün gerçekleştirilecek.KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin, "Kayseri Modeli Belediyecilik" anlayışıyla, spor ve gençlik alanlarında da önemli yatırımlar yapılıyor. Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç, gençlerin sporla daha fazla iç içe olabilmesi için imkânlar oluştururken, amatör spor kulüplerine olan desteğini de sürdürüyor.

Altın Bayrak elde eden ‘Aces 2024 Yılı Avrupa Spor Şehri’ Kayseri’deki faaliyetlerinde, her yıl olduğu gibi 2025 yılında da amatör spora malzeme desteğinde bulunan Başkan Büyükkılıç, bugün tören eşliğinde spor malzemelerini kulüplere teslim edecek.

Yaklaşık 3 milyon TL’lik Binlerce Spor Malzemesi Dağıtılacak

Başkan Büyükkılıç’ın talimatları ile Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından, 17 Nisan tarihindeki 2025 yılı amatör spor kulüplerine malzeme dağıtımının yapılacağı törende, toplam 2 milyon 827 bin 350 TL maliyetli olarak aralarında; dijital antrenör şortu, eşofman takımı, forma takımı, müsabaka çorabı, futbol topu, spor ayakkabı, dişlik, bandaj, boks eldiveni gibi çeşitli spor dallarına yönelik binlerce spor malzemesi desteğinde bulunulacak.

Sporun ve sporcunun her zaman yanında olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından Amatör Spor Kulüpleri Spor Malzemesi Dağıtım Töreni, Başkan Büyükkılıç’ın katılımlarıyla 17 Nisan Perşembe günü saat 17.00’de Sümer Spor Kompleksi’nde gerçekleşecek.