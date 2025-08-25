Su Tankerine Çarptı

Edinilen bilgilere göre, seyir halindeki otomobil yol kenarında ağaç sulama çalışması yapan su tankerine arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobilde büyük hasar oluştu.

Araçta Sıkışan Sürücü Kurtarıldı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yoğun çabasıyla bulunduğu yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Hastaneye Kaldırıldı

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Soruşturma Başlatıldı

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.