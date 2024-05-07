Ölen kadının 8 aylık bir bebeği olduğu öğrenildi.

Kayseri'de korkunç evlat cinayeti...

Melikgazi ilçesinde 3 Mayıs'ta saat 14.00 sıralarında Yunus Yılmaz, evli ve 1 çocuk annesi kızı Buse Erkin'in yanına gitti.

Baba ve kızı arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Kavgada Buse Erkin, yerden aldığı taşla babasını başından yaraladı. Yılmaz ise kızını meyve bıçağıyla bıçakladı. Buse Erkin, yaralı halde bir pide fırınına sığındı.

Tedavi altına alındı

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Buse Erkin, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi'ne, babası Yunus Yılmaz ise Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tutuklandı

Hastanede tedavisi tamamlanan Yunus Yılmaz, polis merkezine götürüldü.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yılmaz, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

38 suçtan kaydı varmış

'Kızına karşı kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu gerçekleştiren Yılmaz'ın, 'kasten yaralama', 'tehdit', 'hakaret', '6284 sayılı kanuna muhalefet', 'kişilerin huzur ve sükunetini bozma', 'kötü muamele' suçlarından toplam 38 suç kaydı olduğu öğrenildi.

Hayatını kaybetti

ERÜ Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi gören Buse Erkin, doktorların tüm çabasına karşın bugün yaşamını yitirdi.

Erkin'in cenazesi, otopsi için Kayseri Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

8 aylık bebeği öksüz kaldı

Eşi Yunus Yılmaz'dan ayrılan Buse Erkin'in annesi Fatma Kınacı'nın, geçen yıl ekim ayında hayatını kaybettiği öğrenildi. Erkin'in, Elisa isminde 8 aylık bir kız bebeğinin olduğu belirtildi.