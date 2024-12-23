İki çocuk annesi Binici, kadınların her alanda başarılı olabileceğini gösteren örnek bir isim haline geldi.

Hayriye Binici’nin hikâyesi, eşine yardım amacıyla kebap dükkânına gitmesiyle başladı.

İlk başlarda meze ve salata hazırlığı gibi işlerle uğraşan Binici, zamanla bu alana ilgi duydu.

Azmi ve çalışkanlığı sayesinde kısa sürede kebap yapımını öğrenen Binici, bugün tezgâhın başında ustalıkla kebap hazırlıyor.

Hayriye Binici’nin hazırladığı kebaplar, müşterilerden büyük beğeni topluyor.

Kadın bir kebap ustası görmek, özellikle müşteriler arasında şaşkınlık ve hayranlık uyandırıyor.

Hayriye Binici, kadınların azimle çalıştıkları her işte başarılı olabileceğini ifade ederek, “Bu mesleğin erkek işi olarak görülmesi beni asla yıldırmadı. Bugün müşterilerimden aldığım güzel geri dönüşler, ne kadar doğru bir karar verdiğimi gösteriyor,” şeklinde konuştu.

Kadınların çalışma hayatında her alanda var olabileceğini kanıtlayan Hayriye Binici, hem azmi hem de başarısıyla çevresine ilham olmaya devam ediyor.