Genel kurula, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Beşen, MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, diğer siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda gazeteci katıldı. Katılımcıların yerel basının önemini vurgulayarak, yeni yönetimi tebrik etti.

Başkan Vekili Mehmet Beşen, konuşmasında, “Büyükşehir Belediyesi olarak yerel basın her zaman yanındayız”, diyerek görevi devreden başkan Kenan Onaran'a teşekkür etti ve yeni başkan İsmail Koyuncu'ya başarılar diledi.

MHP İl Başkanı Hüseyin Vahit Demiröz, genel kurulda yaptığı açıklamada, Onaran'a hizmetleri için teşekkür ederek, yeni başkan Koyuncu'ya görevinde başarılar temennisinde bulundu.

Eski başkan Kenan Onaran ise genel kurul sonrasında yaptığı konuşmada, derneğin genişlediği hakkında bilgi vererek, "Yeni başkanımızın daha iyi işler yapacağına inanıyorum" dedi.

Yeni başkan İsmail Koyuncu, toplantıda bulunduğu, dernek üyeleriyle birlikte daha etkin projelere imza atacaklarını belirterek, "Birlikte daha güçlüyüz" mesajını verdi.

Editör: Yunus Firdevsoğlu