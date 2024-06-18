Almanya’da düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası F Grubu ilk maçında A Milli Futbol Takımı, BVB Dortmund Stadyumu’nda Gürcistan ile karşılaştı.
Bu müsabakanın ilk yarısında milli futbolcu Kenan Yıldız'ın attığı gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Kenan golü buldu
Maçın 27. dakikasında Milliler 1-0 öndeyken sağ kanattan topu sürükleyen Arda Güler ön direğe pasını verdi, Orkun Kökçü topa istediği gibi vuramadı ancak arka direkteki Kenan Yıldız topu ağlara gönderdi.
VAR uyardı, ofsayt kararı çıktı
A Milli Takım 2-0'ın mutluluğunu yaşarken Arjantinli hakem Facundo Tello ofsayt şüphesiyle VAR ile görüştüğünü oyunculara bildirdi.
Daha sonra VAR'dan gelen uyarıyla Kenan Yıldız'ın attığı gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
Kaynak: Haber Merkezi