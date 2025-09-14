Kahramanmaraş’ta 6 Şubat depremlerinde ağır hasar gören binaların yıkım çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda şehrin en işlek noktalarından biri olan Trabzon Caddesi Müftülük ilerisinde bulunan 9 katlı bir bina kontrollü şekilde yıkıldı.

Güvenlik önlemleri çerçevesinde cadde bir süreliğine trafiğe kapatılırken, çevredeki vatandaşların güvenliği için bölgeye girişler kısıtlandı.

Yıkımın ardından enkaz kaldırma çalışmalarının başlayacağı öğrenildi. Kent genelinde riskli yapıların yıkım sürecinin planlı şekilde devam ettiği bildirildi.