Milli İrade Meydanı'nda gerçekleştirilen programa gelen katılımcılar, burada bayramlaşarak sohbet etti.

Aksu TV ekranlarında canlı yayınlanan bayramlaşma programında Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, Türkoğlu Belediye Başkanı Osman Okumuş, Andırın Belediye Başkanı Ahmet Doğan Ve Çağlayancerit Belediye Başkanı Hanifi Sarıaltun tüm islam aleminin mübarek kurban bayramını tebrik etti.



