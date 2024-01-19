Kahramanmaraş Siyasetinde Önemli Bir Yeri Olan, Her Kesimin sevip saydığı AK Parti davasının kentteki öncü isimlerinden olan ve teşkilat disiplini ile yetişerek şehrini, ülkesini ve partisini daha ileriye taşımak için canla başla çalışan Fırat Görgel, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Seçildi.

Dün ATO’da gerçekleştirilen Ak Parti Aday tanıtım toplantısında 48 Belediye Başkan adayını bir bir açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahraman şehrin yetiştirdiği yiğit evladı Fırat Görgel’in Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı olduğunu söyledi.

Yapılan açıklama sonrası Kahramanmaraş halkına Ak Parti Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Fırat Görgel’i sorduk. İşte cevaplar…