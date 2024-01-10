Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti yaşanan 6 Şubat depremlerinin ardından kentte görev yapan basın mensuplarıyla birlikte depremlerde ağır yara alan Hatay’ın son durumunu yerinde görmek için ziyaret gerçekleştirdi.

Yaşanan felaketin tüm yönleriyle görülmesinin hedeflendiği ziyarette, depremlerin ardından yapılan çalışmaları yerinde gözlemlendi.

Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ali Eskalen ve Kahramanmaraş Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Niyazi Kara ve gazeteciler tarafından Antakya Gazeteciler Cemiyet Başkanı Ahmet Abdullahoğlu ziyaret etti.

Hatay Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ahmet Abdioğlu’da konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.