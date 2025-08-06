Kahramanmaraş’ta 20 yıl aradan sonra yeniden hayat bulan Geleneksel Ağustos Fuarı, vatandaşların yoğun ilgisiyle adeta şenlik havasında başladı. Etkinlik alanını dolduran binlerce vatandaş, aileleriyle birlikte hem nostalji yaşadı hem de keyifli anlar geçirdi.

Aksu Haber mikrofonlarına konuşan vatandaşlar, fuarın yeniden düzenlenmesinden büyük memnuniyet duyduklarını ifade etti. Özellikle çocuklar için kurulan oyun alanları ve etkinlik çadırları minik ziyaretçilerin gözdesi oldu. Ebeveynler ise, çocuklarının güvenli bir ortamda eğlenmesinden dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Kentin sosyal ve kültürel hayatına canlılık katan fuar, alışveriş stantlarından konser etkinliklerine kadar geniş bir yelpazede katılımcılara hitap ediyor. Nostaljik fuar havasını özleyen vatandaşlar, bu tür etkinliklerin daha sık yapılmasını istediklerini belirtti.

Ağustos Fuarı’nın gördüğü ilgi, Kahramanmaraş halkının bu tür sosyal etkinliklere olan özlemini de gözler önüne serdi. Fuar, önümüzdeki günlerde de çeşitli etkinliklerle ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.