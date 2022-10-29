Konuşmacı Olarak Katılım Sağlayan Özdemir Oda Üyeleriyle Bir Araya Gelerek Kent Alanındaki Araştırma Konularını Oda Üyeleriyle Paylaştı.

Burada Açılamalarda Bulunan İskenderun Teknik Üniversitesi İnşaat Teknolojisi Öğretim Görevlisi Aynı Zamanda Rektör Danışmanı Sıtkı Alper Özdemir Güzel Bir Program Olduğuna Dikkat Çekerek Başkan Dalkıran’a Ve Yönetimine Teşekkür Etti.

Kahramanmaraş İnşaat Mühendisleri Odası Başkanı Ökkeş Buğra Dalkıran, Kendilerini Kırmayarak Şehre Gelen Özdemir’e Teşekkür Etti.